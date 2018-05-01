Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan 'i karıştıracak sözler

    Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler

    Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    1. 1.5.2018 12:47
    2. Güncelleme: 1.5.2018 12:49
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