Ahmet Çakar'dan Süper Lig'i karıştıracak sözler
Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
- 1.5.2018 12:47
- Güncelleme: 1.5.2018 12:49
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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