Tolga kadroya giremedi – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Tolga kadroya giremedi

    Tolga kadroya giremedi
    G.Saraylı , derbi kadrosunda yer bulamadı. Hafta içi sarıkırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tolga, ağrılarının olduğunu öne sürerek idmanda yer almadı" denilmişti. Bu açıklama, kulüp ile Tolga arasında bir sorun olduğu yorumlarına neden olmuştu.
    1. 30.4.2018
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