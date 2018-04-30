Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    , Donk'a dirsek attı görmedi

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>, Donk'a dirsek attı <a href="/index/firat-aydinus?id=f81f21e9-0b10-45f3-8974-209b7f8c2751" class="" rel="tag">Fırat Aydınus</a> görmedi

    Galatasaray-Beşiktaş maçının ikinci yarısında gözlerden kaçan bir an yaşandı.

    , hakemin başka bir yöne baktığı bir anda sarı-kırmızılı oyuncu Donk'a sert bir müdahelede bulundu. Donk'a dirsek atan , sonrasında ise bacağını tutarak yere düştü.

    Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır


    1. 29.4.2018 20:41
    2. Güncelleme: 30.4.2018 02:01
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