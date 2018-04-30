Mariano da sakatlandı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    da sakatlandı

    Mariano da sakatlandı
    'ın bu sezonki en önemli isimlerinden da derbinin 20'inci dakikasında sakatlık yaşadı. Sol baldırından sorun yaşadığı gözlenen Brezilyalı sağ bek, oyunun hemen başında yerini Martin Linnes'e bıraktı. Mariano'nun bugün MR'ının çekileceği dile getirildi.
    1. 30.4.2018
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