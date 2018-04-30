Kapı gibi adam – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Kapı gibi adam

    Kapı gibi adam

    maçında Muslera kalesinde yine devleşti

    Son haftalarda performansını yükselten Muslera, karşısında da kalesine duvar ördü. Beşiktaş'ın 13 şutundan 4'ü kaleyi bulurken Uruguaylı eldiven gol izni vermedi. Özellikle 50'de Quaresma'nın vuruşunda hayati bir müdahale yaptı. Başarılı eldiven, , Beşiktaş, ve 'a karşı forma giydiği son 4 maçta sadece 1 gol yerken kalesine gelen 17 isabetli şuttan 16'sını kurtararak 'ın başarısının mimarı oldu.
    1. 30.4.2018
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