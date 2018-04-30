G.Saray özel konukları ağırladı – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    G.Saray özel konukları ağırladı

    G.Saray özel konukları ağırladı
    G.saray, derbisi öncesinde statta özel konuklarını ağırladı. Down Sendromlular Derneği öğrencileri, derbi öncesi Başkanı 'e ziyarette bulundu. Cengiz'e ayrıca bir de teşekkür plaketi takdim edildi.
    1. 30.4.2018
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