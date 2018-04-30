Galatasaraylı Martin Linnes'in ayağı sosyal medyayı salladı! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Galatasaraylı 'in ayağı sosyal medyayı salladı!

    Galatasaraylı <a href="/index/martin-linnes?id=accdff70-2208-4561-a3d3-8f60123e5451" class="" rel="tag">Martin Linnes</a>'in ayağı sosyal medyayı salladı!

    maçında ayağına darbe alan 'in maç sonu paylaşılan görüntüsü dikkat çekti. Maç sonu açıklamalarda bulunan , Linnes için 'ayağı oyulmuş' ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'ın 'ı 2-0 mağlup ettiği mücadelede darbe alan ve acılar içinde yerde kalan Linnes'in ayağının son hali görenleri şaşkına çevirdi.

    'ın yıldızı Lens'in yaptığı müdahale sonrası ayağında derin bir yara oluşan Linnes'in o görüntüsü sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan fotoğraflarından biri oldu ve pozisyonda sarı kart bile gösterilmemesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Ayrıca Linnes'e geçmiş olsun mesajları yağdı.

    1. 29.4.2018 23:05
    2. Güncelleme: 30.4.2018 01:59
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