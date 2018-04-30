Galatasaraylı Boran Güngör galibiyete sevindi, Başakşehir'deki babası Haluk Güngör üzüldü
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Oldukça yüksek tempoda geçen maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 66 yapan sarı kırmızılı takım liderlik koltuğunu bırakmadı ve takipçisi Başakşehir'in de 1 puan önüne geçti. Beşiktaş ise 62 puanla 4. sıraya geriledi. Maçtaki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.
- 30.4.2018 09:25
- Güncelleme: 30.4.2018 09:53
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Nagatomo açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?
Toplam 2
Yorum
gs para.mara ama mecbur degilsek rodrigezi satmak gs a ihanettir bu cocugu 40 milyona satmak bile karli bir is degildir biline,hocama güvenirim
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 5
Yorum
kartal Değerli Fikret Başkanım, bizi bu SENE ŞAMPİYONLUKTAN EDEN, nEGRADO, lENS, vALGNER lAVE,TOSİÇİ EN KISA ZAMANDA TAKIMDAN GÖNDERMELİSİN YOKSA
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 5
Yorum
orhan lense verilen şans bana verilseydi daha faydalı olurdum herhalde lensin ajan olma ihtimali üzerinde düşünmeye başaldım şenol neden görmüyo
Galatasaraylı Boran Güngör galibiyete sevindi, Başakşehir'deki babası Haluk Güngör üzüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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