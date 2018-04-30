Galatasaray ile Başakşehir arasındaki gizli bağ! Oğul sevindi baba üzüldü
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Galatasaraylı Boran Güngör galibiyete sevindi, 'deki babası Haluk Güngör üzüldü

    Galatasaraylı Boran Güngör galibiyete sevindi, Başakşehir'deki babası Haluk Güngör üzüldü

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Oldukça yüksek tempoda geçen maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 66 yapan sarı kırmızılı takım liderlik koltuğunu bırakmadı ve takipçisi Başakşehir'in de 1 puan önüne geçti. Beşiktaş ise 62 puanla 4. sıraya geriledi. Maçtaki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

    1. 30.4.2018 09:25
    2. Güncelleme: 30.4.2018 09:53
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