Galatasaraylı Boran Güngör galibiyete sevindi, Başakşehir'deki babası Haluk Güngör üzüldü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Oldukça yüksek tempoda geçen maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 66 yapan sarı kırmızılı takım liderlik koltuğunu bırakmadı ve takipçisi Başakşehir'in de 1 puan önüne geçti. Beşiktaş ise 62 puanla 4. sıraya geriledi. Maçtaki bir ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.