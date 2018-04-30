Galatasaray'dan Linnes ve Mariano açıklaması – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'dan Linnes ve Mariano açıklaması

    Galatasaray'dan Linnes ve Mariano açıklaması

    Kulübü, resmi internet sitesinden Linnes ve Mariano'nun sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu

    'dan yapılan açıklama şu şekilde;

    " takımımızın dün akşam ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.

    Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır.

    Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."

    1. 30.4.2018 17:38
    2. Güncelleme: 30.4.2018 17:40
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