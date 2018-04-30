Galatasaray'dan Linnes ve Mariano açıklaması
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden Linnes ve Mariano'nun sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.
Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır.
Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."
- 30.4.2018 17:38
- Güncelleme: 30.4.2018 17:40
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
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ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
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