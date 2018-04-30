Galatasaray'ın hisseleri yeni haftaya yükselişle girdi
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    borsada da kazandırdı

    Galatasaray borsada da kazandırdı

    hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de 'tan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yüzde 11,85 yükselişle başladı.

    'da işlem gören Sportif AŞ hisseleri, futbol kulübünün, 'in 31. haftasında 'ı konuk ettiği derbiden 3 puanla ayrılmasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri ise lider Galatasaray'la puan farkının 4'e çıkmasının ardından haftaya yüzde 10 düşüşle başladı.

    Kendi sahasında Beşiktaş'tan aldığı 3 puanla Spor Toto Süper Lig'deki toplam puanını 66'ya çıkaran lider Galatasaray, 'in 1, Fenerbaçe'nin 3, Beşiktaş ise 4 puan önünde yer alıyor.

    Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri açılışın ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 9 primle 2,30 lira seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda Beşiktaş hisseleri ise yüzde 8,9 azalışla 3,08 lirada bulunuyor.

    Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden hisseleri yüzde 0,61 değer kazancıyla 1,67 liradan, hisseleri de yüzde 0,47 primle 34,30 liradan işlem görüyor.

    1. 30.4.2018 10:36
    2. Güncelleme: 30.4.2018 10:37
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