Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Başkanı trafik kazası geçirdi

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi

    Kulübü Başkanı , dün oynanan maçının ardından trafik kazası geçirdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 'ı sahasında 2-0 mağlup eden 'da, başkan maç sonrası trafik kazası geçirdi.

    Gece 00.00'da kulüpten evine dönmekte olan Mustafa Cengiz'in şoförünün kullanmakta olduğu otomobili otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı. Başkanın durumunun iyi olduğu belirtildi.

    1. 30.4.2018 10:35
    2. Güncelleme: 30.4.2018 11:31
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