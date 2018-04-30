Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, dün oynanan Beşiktaş maçının ardından trafik kazası geçirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz maç sonrası trafik kazası geçirdi.
Gece 00.00'da kulüpten evine dönmekte olan Mustafa Cengiz'in şoförünün kullanmakta olduğu otomobili otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı. Başkanın durumunun iyi olduğu belirtildi.
- 30.4.2018 10:35
- Güncelleme: 30.4.2018 11:31
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
misafir git artık şenol güneş.beşiktaşa da fenerbahçe düşmanlığı aşılayarak görevini yaptın bitti..
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 6
Yorum
gs hiç kimse boşuna imparator olmadı....durmak yok.. devamm..
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 3
Yorum
BJKli cevap neden sebeb olanlar gitsin en adili bu
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