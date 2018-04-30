Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'den 'e geçmiş olsun!

    Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun!

    'de ile arasında Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde dostluk görüntüleri vardı.

    'de ile arasında Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde dostluk görüntüleri vardı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü , ile oynanan maçında başına gelen cisimle yerde kalan 'i ziyaret etti. Kartal'ın soyunma odasına giden İmparator, meslekdaşına "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Türk futbolunun iki deneyimli çalıştırıcısı kısa bir süre konuştu. Beşiktaş yedek kulübesinin arkasındaki sarı-kırmızılı taraftarlar da Şenol Güneş'e seslerini duyurarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Güneş teşekkür etti.

    1. 30.4.2018
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