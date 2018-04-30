Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde dostluk görüntüleri vardı.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde dostluk görüntüleri vardı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası maçında başına gelen cisimle yerde kalan Şenol Güneş'i ziyaret etti. Kartal'ın soyunma odasına giden İmparator, meslekdaşına "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Türk futbolunun iki deneyimli çalıştırıcısı kısa bir süre konuştu. Beşiktaş yedek kulübesinin arkasındaki sarı-kırmızılı taraftarlar da Şenol Güneş'e seslerini duyurarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Güneş teşekkür etti.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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