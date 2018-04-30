Fatih Terim: "Zirvede kalmak istiyoruz" – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "Zirvede kalmak istiyoruz"

    Fatih Terim: "Zirvede kalmak istiyoruz"

    , maçı sonrası mutluydu. İmparator “Hep söylüyorum. Bir yerde mücadele ediyorsanız, en iyisi olmalısınız. Zirvedeyiz ve orada kalmak istiyoruz” dedi

    'de kazanınca derbi bambaşka önem kazanmıştı. da da 3 puan için sahaya çıkmıştı. 90 dakika sonunda sevinen Aslan oldu. Teknik direktör mücadele sonunda keyifliydi. Oyuncuların performansını öven İmparator zirveyi geri almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Terim "Hep söylüyorum nerede mücadele ediyorsanız edin en iyisi olmalısınız. Hep tek ihtimalli maçlara çıkıyoruz. Kazanmadığımız anda zirveden ineriz. Biz kazanarak gitmeye devam ediyoruz" dedi. Bitime 3 hafta kala liderlik koltuğunda oturmalarının çok önemli olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için rakiplerimizin ne yaptığına bakmadan kalan 3 maçımızı kazanmamız gerekiyor"

    BiR GOLLE STAT YIKILDI
    Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği mücadelede açılış golünü kaydetti. Brezilyalı yıldızın golünün ardından Stadı'nda yer yerinden oynadı. Statta büyük bir sevinç yaşandı.
    1. 30.4.2018
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