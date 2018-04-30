Fatih Terim: "Zirvede kalmak istiyoruz"
Fatih Terim, Beşiktaş maçı sonrası mutluydu. İmparator “Hep söylüyorum. Bir yerde mücadele ediyorsanız, en iyisi olmalısınız. Zirvedeyiz ve orada kalmak istiyoruz” dedi
BiR GOLLE STAT YIKILDI
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup ettiği mücadelede açılış golünü Fernando kaydetti. Brezilyalı yıldızın golünün ardından Türk Telekom Stadı'nda yer yerinden oynadı. Statta büyük bir sevinç yaşandı.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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