Cimbom golleri bekler! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    golleri bekler!

    Cimbom golleri bekler!

    Golleri Nagatomo ve servis etti

    , 'ı 2-0 mağlup ederken sahnede iki beki vardı. 'nun attığı gol golün asistini Nagatomo yaparken ikinci golde ise 'nun yerine oyuna dahil olan 'in katkısı büyüktü. Sağdan topu ceza sahası önüne taşıyan Norveçli oyuncu, Rodrigues'i topla buluşturdu ve 'un ikinci golü geldi. Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı son 18 golün yarısında beklerinin katkısı bulunuyor. Mariano (5; bir gol ve beş asist), Nagatomo (3; üç asist) ve Linnes (1 asist) toplamda 9 gole etki etmeyi başardı.

    1. 30.4.2018
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