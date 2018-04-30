Cimbom golleri bekler!

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken sahnede iki beki vardı. Fernando'nun attığı gol golün asistini Nagatomo yaparken ikinci golde ise Mariano'nun yerine oyuna dahil olan Linnes'in katkısı büyüktü. Sağdan topu ceza sahası önüne taşıyan Norveçli oyuncu, Rodrigues'i topla buluşturdu ve Cimbom'un ikinci golü geldi. Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı son 18 golün yarısında beklerinin katkısı bulunuyor. Mariano (5; bir gol ve beş asist), Nagatomo (3; üç asist) ve Linnes (1 asist) toplamda 9 gole etki etmeyi başardı.