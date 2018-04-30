Cimbom golleri bekler!
Golleri Nagatomo ve Linnes servis etti
Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken sahnede iki beki vardı. Fernando'nun attığı gol golün asistini Nagatomo yaparken ikinci golde ise Mariano'nun yerine oyuna dahil olan Linnes'in katkısı büyüktü. Sağdan topu ceza sahası önüne taşıyan Norveçli oyuncu, Rodrigues'i topla buluşturdu ve Cimbom'un ikinci golü geldi. Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı son 18 golün yarısında beklerinin katkısı bulunuyor. Mariano (5; bir gol ve beş asist), Nagatomo (3; üç asist) ve Linnes (1 asist) toplamda 9 gole etki etmeyi başardı.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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