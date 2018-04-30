Aslantepe'de şölen! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'de şölen!

    <a href="/index/aslantepe?id=a9963774-d1c6-41d4-91bd-eb1ebb1df1de" class="" rel="tag">Aslantepe</a>'de şölen!

    Şampiyonluk yolundaki dev derbide 47 bin , ’ı yalnız bırakmadı. 49 bin 412 seyircinin bulunduğu Stadı’nda sarı-kırmızılılar tribün şov yaptı

    Dev? derbide G.Saray taraftarı Stadı'nda mahşeri günlerden birini yaşattı. Takımını yalnız bırakmayan 47 bin , 'yi karnaval yerine döndürdü. Şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasını izlemek için Stadı'na gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verirken, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi. 90 dakika boyunca hiç susmayan tribünler G.Saray'a inanılmaz destek verdi. Coşkulu tezahüratlarıyla takımı ateşleyen sarı-kırmızılılar, önce sonra Rodrigues'in attığı goller sonrası ise büyük bir sevinç yaşadılar. Her atağında yoğun bir ıslıkla rakibi baskı altına alan tribünler, görevini fazlasıyla yerine getirdi. Zafer sonrası ise bayram yerine döndü. Taraftarlar, galibiyeti futbolcularla doyasıya kutladı. Öte yandan maç öncesi, vefat eden TFF ile 'ın eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

    1. 30.4.2018
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