Aslantepe'de şölen!
Şampiyonluk yolundaki dev derbide 47 bin 809 Aslan, Galatasaray’ı yalnız bırakmadı. 49 bin 412 seyircinin bulunduğu Türk Telekom Stadı’nda sarı-kırmızılılar tribün şov yaptı
Dev? derbide G.Saray taraftarı Türk Telekom Stadı'nda mahşeri günlerden birini yaşattı. Takımını yalnız bırakmayan 47 bin 809 Aslan, Aslantepe'yi karnaval yerine döndürdü. Şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasını izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verirken, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi. 90 dakika boyunca hiç susmayan tribünler G.Saray'a inanılmaz destek verdi. Coşkulu tezahüratlarıyla takımı ateşleyen sarı-kırmızılılar, önce Fernando sonra Rodrigues'in attığı goller sonrası ise büyük bir sevinç yaşadılar. Her Beşiktaş atağında yoğun bir ıslıkla rakibi baskı altına alan tribünler, görevini fazlasıyla yerine getirdi. Zafer sonrası ise Aslantepe bayram yerine döndü. Taraftarlar, galibiyeti futbolcularla doyasıya kutladı. Öte yandan maç öncesi, vefat eden TFF ile Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.
- 30.4.2018
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Aslantepe'de şölen! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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