Dev? derbide G.Saray taraftarı Türk Telekom Stadı'nda mahşeri günlerden birini yaşattı. Takımını yalnız bırakmayan 47 bin 809 Aslan, Aslantepe'yi karnaval yerine döndürdü. Şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasını izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verirken, oyuncuları da tek tek tribüne çağırarak "üçlü" çektirdi. 90 dakika boyunca hiç susmayan tribünler G.Saray'a inanılmaz destek verdi. Coşkulu tezahüratlarıyla takımı ateşleyen sarı-kırmızılılar, önce Fernando sonra Rodrigues'in attığı goller sonrası ise büyük bir sevinç yaşadılar. Her Beşiktaş atağında yoğun bir ıslıkla rakibi baskı altına alan tribünler, görevini fazlasıyla yerine getirdi. Zafer sonrası ise Aslantepe bayram yerine döndü. Taraftarlar, galibiyeti futbolcularla doyasıya kutladı. Öte yandan maç öncesi, vefat eden TFF ile Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.