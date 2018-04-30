Altın adamlar

G.Saray şampiyonluk yarışındaki en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş derbisini, orta sahada görev yapan için yıldızıyla kazanmayı başardı. Sarı-kırmızlılar için hayati önem taşıyan maçta perdeyi açan isim Fernando oldu. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 23'üncü dakikada attığı golle hem takımını öne geçirdi hem de 50 bine yakın taraftarın takımlarını daha bir coşkuyla desteklemesini sağladı. G.Saray ilk yarıyı Fernando'nun golüyle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda sahneye yine bir orta saha oyuncusu olan Rodrigues çıktı.

ŞAMPiYON TEZAHÜRATLARI GELDi

27 yaşındaki oyuncu, 70'inci dakikada attığı golle; büyük coşku yaşayan tribünlerde artık "Şampiyon" tezahüratlarının yükselmesini sağladı. Fernando ve Rodrigues, attıkları gollerle Aslan'ı yeniden kükretirken; Aslantepe'de takımlarına altın değerinde üç puanı getiren isimler oldular. Sarı-kırmızılı tribünler de maç sonunda bu ikiliyi özel olarak tribünlere çağırarak alkışlamayı ihmal etmedi.

Bugün savaşarak kazandık

Sarı-kırmızılıları zafere taşıyan isimler Rodrigues ve Fernando, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Rodrigues, "Hem benim için hem de takım için fantastik bir geceydi, gol attığım ve takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Son ana kadar savaştık ve istediğimizi aldık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" derken, Fernando da şu yorumu yaptı: "Dakika olarak erken bir gol attığım için çok mutluyum. Artık önümüzde 3 final maçı var. Bu maçları kazanmak zorundayız. Bu maçları kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Başakşehir'i yendik, Beşiktaş'ı yendik. Mutlaka çok zorlu üç maç bizi bekliyor, Başakşehir ve Beşiktaş maçından bir farkları olmayacak."



Şeytanın bacağını kırdılar

G.Saray derbilerde sahasındaki 5 maçlık gol atamama serisini Fernando ile sonlandırdı. Son 3 sezonda evinde F.Bahçe ve Beşiktaş'ı 5 kez ağırlayan Aslan; 5 maçta da rakiplerine karşı gol sevinci yaşayamamıştı. Sahasındaki son 5 derbiden 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılan Cimbom, şampiyonluk düğümünü çözecek derbide şeytanın bacağını Fernando ile kırdı.



Şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan G.Saray'ın, dün akşam Beşiktaş karşısında kaleyi bulan ilk şutu (Fernando) gol oldu.



SARI-kırmızılıların ikinci golünü atan Rodrigues, 2018'de Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta 10 gole katkıda bulundu (5 gol ve 5 asist).



Lİnnes'in ceza yayı üzerinden verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golle birlikte ligdeki 7. golünü kaydeden başarılı futbolcunun 8 de asisti bulunuyor. Rodrigues 90 dakika sahada kaldı.



G.Saray ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de oynanan son 25 maçın 24'ünde ilk golü atan takım yenilmedi (19 galibiyet, 5 beraberlik). G.Saray, 2015/16 sezonunda Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Wesley Sneijder ile ilk golü atan taraf olmasına rağmen sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı.



G.Saray bu sezon Süper Lig'de ilk yarısını önde kapattığı 15 maçın 14'ünü kazandı ve sadece iki puan kaybetti (1 beraberlik).