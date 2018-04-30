Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Ahmet Çakar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonları ve hakem Fırat Aydınus'un performansını özel bir kanalda yorumladı.
- 30.4.2018 08:46
- Güncelleme: 30.4.2018 09:38
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 6
Yorum
Dost Lens e kimse kızmasın. Fenerbahçeden başka takımda oynamam demişti. Onu Beşiktaş a transfer edenlere kızın.
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Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi
Toplam 11
Yorum
arslan talisca her maçta hücum faullu oynuyor.başka takımda olsa her maçta kart görürdü.hakemler görmemezlikten geliyor.
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Nagatomo açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?
Toplam 2
Yorum
gs para.mara ama mecbur degilsek rodrigezi satmak gs a ihanettir bu cocugu 40 milyona satmak bile karli bir is degildir biline,hocama güvenirim
Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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