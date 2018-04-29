Terim'in 7 isimden beklentisi büyük! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'in 7 isimden beklentisi büyük!

    <a href="/index/terim?id=331ca17c-40a5-4816-83d7-733ccad147a4" class="" rel="tag">Terim</a>'in 7 isimden beklentisi büyük!

    Fatih Terim derbide galibiyete kilitlendi. Kaybeden tarafın şampiyonluk yarışında büyük yara alacağı karşılaşmayı kazasız atlatmak isteyen Terim, 7 isimden büyük beklenti içinde. işte o isimler...

    1. 29.4.2018
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