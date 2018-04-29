Terim'in 7 isimden beklentisi büyük!
Fatih Terim derbide galibiyete kilitlendi. Kaybeden tarafın şampiyonluk yarışında büyük yara alacağı karşılaşmayı kazasız atlatmak isteyen Terim, 7 isimden büyük beklenti içinde. işte o isimler...
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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