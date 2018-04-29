Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , Donk'a dirsek attı görmedi

    Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi

    Galatasaray-Beşiktaş maçının ikinci yarısında gözlerden kaçan bir an yaşandı.

    , hakemin başka bir yöne baktığı bir anda sarı-kırmızılı oyuncu Donk'a sert bir müdahelede bulundu. Donk'a dirsek atan Talisca, sonrasında ise bacağını tutarak yere düştü.

    Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır




    1. 29.4.2018 20:41
    2. Güncelleme: 29.4.2018 20:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN