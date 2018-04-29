Süper Lig'de Galatsaray Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'de Galatsaray maçı 11'leri belli oldu

    Süper Lig'de Galatsaray Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu

    'de 'ı konuk edecek 'ın 11'i belli oldu

    Galatasaray'ın derbi 11'i şu şekilde;

    Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, , Feghouli, , Rodrigues,

    Beşiktaş'ın derbi 11'i:

    Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.

    STAT: Türk Telekom
    HAKEM: Fırat Aydınus

    1. 29.4.2018 17:33
    2. Güncelleme: 29.4.2018 17:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'de Galatsaray Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN