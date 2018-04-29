Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'ın 11'i belli oldu
- 29.4.2018 17:33
- Güncelleme: 29.4.2018 17:54
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Süper Lig'de Galatsaray Beşiktaş maçı 11'leri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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