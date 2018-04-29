Newcastle ve Lyon Rodrigues'i izlemeye geliyor! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    ve Rodrigues'i izlemeye geliyor!

    Newcastle ve Lyon Rodrigues'i izlemeye geliyor!

    Bu sezon oynadığı attığı goller ve asitleri ile Avrupa'da adından söz ettiren 'i derbide bir İngiliz bir Fransız kulübü temsilcisi izleyecek.

    Bu sezon oynadığı attığı goller ve asitleri ile Avrupa'da adından söz ettiren 'i derbide bir İngiliz bir Fransız kulübü temsilcisi izleyecek. ve kulübünün, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Rodrigues'i izleyebilmek için akredite yaptırdıkları öğrenildi.
    1. 29.4.2018
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