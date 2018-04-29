Napoli, şampiyonluk yarışında geriye düştü
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Napoli, deplasmanda Fiorentina'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Napoli, deplasmanda Fiorentina'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
Ligde haftaya lider Juventus'un 1 puan gerisinde giren Napoli, Artemio Franchi Stadı'nda Fiorentina ile karşı karşıya geldi.
Fiorentina, Giovanni Simeone'nin 34, 62 ve 90+3. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fiorentina puanını 54'e çıkardı. Napoli ise 84 puanda kaldı. Napoli, lider Juventus'un deplasmanda Inter'i 3-2 yenerek puanını 88'e yükselttiği haftayı puansız geçerek bitime 3 maç kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı yitirdi.
- 29.4.2018 21:38
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Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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