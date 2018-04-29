Napoli, şampiyonluk yarışında geriye düştü – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    , şampiyonluk yarışında geriye düştü

    Napoli, şampiyonluk yarışında geriye düştü

    'nin (Serie A) 35. haftasında , deplasmanda 'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

    'nin (Serie A) 35. haftasında , deplasmanda 'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

    Ligde haftaya lider 'un 1 puan gerisinde giren Napoli, Artemio Franchi Stadı'nda Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

    Fiorentina, Giovanni Simeone'nin 34, 62 ve 90+3. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Fiorentina puanını 54'e çıkardı. Napoli ise 84 puanda kaldı. Napoli, lider Juventus'un deplasmanda Inter'i 3-2 yenerek puanını 88'e yükselttiği haftayı puansız geçerek bitime 3 maç kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı yitirdi.

    1. 29.4.2018 21:38
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