Nagatomo açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı? – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Nagatomo açıkladı! 'da kalacak mı?

    Nagatomo açıkladı! <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da kalacak mı?

    'ın Japon yıldızı , derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

    'ın devre arasında Inter'den kiraladığı sol bek , zaferi sonrası soruları yanıtladı. maçındaki performansıyla herkesin takdirini toplayan Japon futbolcu, 'daki geleceği hakkında da konuştu.

    İşte Nagatomo'nun açıklamaları:

    Burada olduğum için çok mutluyum. Kendi performansım anlamında her geçen gün iyiye gittiğimi düşünüyorum. Galibiyeti hak eden bir Galatasary vardı sahada. Uzun yıllar İtalya'da derbiler oynadım. Bu derbi gerçekten çok zor bir maçtı. Taraftarımız son dakikaya kadar yanımızda oldular. Bana da inanılmaz destek ve güven veriyorlar. Burada olduğum için çok çok mutluyum. Fatih Hoca ve bu ekiple olduğum için mutluyum. Böyle güzel bir camiada tabii ki kalmak istiyorum.

    1. 29.4.2018 21:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nagatomo açıkladı! 'da kalacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN