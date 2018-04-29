Nagatomo açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?
Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Nagatomo'nun açıklamaları:
Burada olduğum için çok mutluyum. Kendi performansım anlamında her geçen gün iyiye gittiğimi düşünüyorum. Galibiyeti hak eden bir Galatasary vardı sahada. Uzun yıllar İtalya'da derbiler oynadım. Bu derbi gerçekten çok zor bir maçtı. Taraftarımız son dakikaya kadar yanımızda oldular. Bana da inanılmaz destek ve güven veriyorlar. Burada olduğum için çok çok mutluyum. Fatih Hoca ve bu ekiple olduğum için mutluyum. Böyle güzel bir camiada tabii ki kalmak istiyorum.
- 29.4.2018 21:28
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Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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