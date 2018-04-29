Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Beşiktaş (Maç özeti)
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci hafta derbi maçında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ezeli rakibini Fernando ve Rodrigues'in golleriyle mağlup eden Aslan, zorlu virajı kayıpsız geçerek şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında düğümü çözecek karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmada sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Cimbom, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Fernando (23') ve Garry Rodrigues (70') kaydetti.
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GOMİS PENALTI KAÇIRDI TOSİC KIZARDI
Derbide Galatasaray Gomis'le bir penaltıdan faydalanamazken, Beşiktaş Tosic'in gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.
BEŞİKTAŞ YARIŞTAN KOPTU
Sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Cimbom, şampiyonluk yarışında puanını 66'ya çıkardı ve Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde son 3 haftaya lider girdi. Süper Lig'de 4 hafta sonra mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar 62 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.
MARİANO DEVAM EDEMEDİ, MARTİN LİNNES OYUNDA
Mariano kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş derbisine devam edemedi. Galatasaray'da Linnes oyuna girdi.
KIRILMA ANI! NEGREDO KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Maçın kader anı 18. dakikada yaşandı. Alvaro Negredo, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden aşırtığı top üstten auta gitti.
GOL! GALATASARAY GOLÜ FERNANDO İLE BULDU
Galatasaray, 23. dakikada Fernando'nun golüyle derbide 1-0 öne geçti! Soldan ceza sahasına giren Nagatomo, kale önüne çıkardı. Fernando topu Beşiktaş ağlarına gönderdi.
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GOMİS KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA FABRİ'YE NİŞANLADI
36. dakikada Galatasray 2. gol fırsatını Gomis'le değerlendiremedi. Feghouli'nin araya girerek kaptığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Gomis'in şutunu kaleci Fabri kornere çeldi.
BABEL İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI
Siyah-beyazlılar 53. dakikada maçta ikinci kez golle burun buruna geldi. Babel, Muslera ile karşı karşıya çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Babel'in vuruşunda top dışarıya gitti.
GOMİS'İN PENALTI VURUŞU DİREKTE PATLADI
Beşiktaş'ta penaltıya sebebiyet veren Tosic kırmızı kart gördü. 66. dakikada Gomis'in penaltı vuruşu direkten döndü.
RODRİGUES'İN GOLÜ ARENA'YI SALLADI
Galatasaray kaçan penaltıdan 4 dakika sonra Garry Rodrigues ile ikinci golü bularak 2-0'ı buldu. Ceza sahasında rakibinden sıyrılan Garry Rodrigues, düzgün bir vuruşla topu Beşiktaş ağlarına gönderdi. 2-0
- 29.4.2018 20:58
- Güncelleme: 29.4.2018 21:31
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Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Beşiktaş (Maç özeti) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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