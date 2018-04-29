Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Beşiktaş (Maç özeti) – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Maç sonucu: 2-0 (Maç özeti)

    Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Beşiktaş (Maç özeti)

    Spor Toto 'in 31'inci hafta derbi maçında , sahasında 'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ezeli rakibini Fernando ve Rodrigues'in golleriyle mağlup eden Aslan, zorlu virajı kayıpsız geçerek şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

    Spor Toto 'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında düğümü çözecek karşılaşmada , 'ı ağırladı.

    Stadı'nda oynanan ve hakem 'un yönettiği karşılaşmada sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Cimbom, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı.

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Fernando (23') ve Garry Rodrigues (70') kaydetti.


    MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

    GOMİS PENALTI KAÇIRDI TOSİC KIZARDI
    Derbide Galatasaray Gomis'le bir penaltıdan faydalanamazken, Beşiktaş Tosic'in gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.

    BEŞİKTAŞ YARIŞTAN KOPTU
    Sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Cimbom, şampiyonluk yarışında puanını 66'ya çıkardı ve 'in 1 puan önünde son 3 haftaya lider girdi. Süper Lig'de 4 hafta sonra mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar 62 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

    MARİANO DEVAM EDEMEDİ, MARTİN LİNNES OYUNDA
    Mariano kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş derbisine devam edemedi. Galatasaray'da Linnes oyuna girdi.

    KIRILMA ANI! NEGREDO KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
    Maçın kader anı 18. dakikada yaşandı. Alvaro Negredo, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden aşırtığı top üstten auta gitti.

    GOL! GALATASARAY GOLÜ FERNANDO İLE BULDU
    Galatasaray, 23. dakikada Fernando'nun golüyle derbide 1-0 öne geçti! Soldan ceza sahasına giren Nagatomo, kale önüne çıkardı. Fernando topu Beşiktaş ağlarına gönderdi.

    ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU

    GOMİS KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA FABRİ'YE NİŞANLADI
    36. dakikada Galatasray 2. gol fırsatını Gomis'le değerlendiremedi. Feghouli'nin araya girerek kaptığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Gomis'in şutunu kaleci Fabri kornere çeldi.

    BABEL İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI
    Siyah-beyazlılar 53. dakikada maçta ikinci kez golle burun buruna geldi. Babel, Muslera ile karşı karşıya çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Babel'in vuruşunda top dışarıya gitti.

    GOMİS'İN PENALTI VURUŞU DİREKTE PATLADI
    Beşiktaş'ta penaltıya sebebiyet veren Tosic kırmızı kart gördü. 66. dakikada Gomis'in penaltı vuruşu direkten döndü.

    RODRİGUES'İN GOLÜ ARENA'YI SALLADI
    Galatasaray kaçan penaltıdan 4 dakika sonra Garry Rodrigues ile ikinci golü bularak 2-0'ı buldu. Ceza sahasında rakibinden sıyrılan Garry Rodrigues, düzgün bir vuruşla topu Beşiktaş ağlarına gönderdi. 2-0

    1. 29.4.2018 20:58
    2. Güncelleme: 29.4.2018 21:31
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