Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Beşiktaş (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışında düğümü çözecek karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı.



Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmada sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Cimbom, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı saf dışı bıraktı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Fernando (23') ve Garry Rodrigues (70') kaydetti.



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GOMİS PENALTI KAÇIRDI TOSİC KIZARDI

Derbide Galatasaray Gomis'le bir penaltıdan faydalanamazken, Beşiktaş Tosic'in gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.



BEŞİKTAŞ YARIŞTAN KOPTU

Sahadan 2-0 galibiyetle ayrılan Cimbom, şampiyonluk yarışında puanını 66'ya çıkardı ve Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde son 3 haftaya lider girdi. Süper Lig'de 4 hafta sonra mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar 62 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.



MARİANO DEVAM EDEMEDİ, MARTİN LİNNES OYUNDA

Mariano kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş derbisine devam edemedi. Galatasaray'da Linnes oyuna girdi.



KIRILMA ANI! NEGREDO KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Maçın kader anı 18. dakikada yaşandı. Alvaro Negredo, karşı karşıya pozisyonda Muslera'nın üzerinden aşırtığı top üstten auta gitti.

GOL! GALATASARAY GOLÜ FERNANDO İLE BULDU

Galatasaray, 23. dakikada Fernando'nun golüyle derbide 1-0 öne geçti! Soldan ceza sahasına giren Nagatomo, kale önüne çıkardı. Fernando topu Beşiktaş ağlarına gönderdi.



ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI VE PUAN DURUMU

GOMİS KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA FABRİ'YE NİŞANLADI

36. dakikada Galatasray 2. gol fırsatını Gomis'le değerlendiremedi. Feghouli'nin araya girerek kaptığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Gomis'in şutunu kaleci Fabri kornere çeldi.

BABEL İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

Siyah-beyazlılar 53. dakikada maçta ikinci kez golle burun buruna geldi. Babel, Muslera ile karşı karşıya çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Babel'in vuruşunda top dışarıya gitti.

GOMİS'İN PENALTI VURUŞU DİREKTE PATLADI

Beşiktaş'ta penaltıya sebebiyet veren Tosic kırmızı kart gördü. 66. dakikada Gomis'in penaltı vuruşu direkten döndü.

RODRİGUES'İN GOLÜ ARENA'YI SALLADI

Galatasaray kaçan penaltıdan 4 dakika sonra Garry Rodrigues ile ikinci golü bularak 2-0'ı buldu. Ceza sahasında rakibinden sıyrılan Garry Rodrigues, düzgün bir vuruşla topu Beşiktaş ağlarına gönderdi. 2-0