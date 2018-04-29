İşte rakamlarla derbi! Galatasaray-Beşiktaş... – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İşte rakamlarla derbi! -...

    İşte rakamlarla derbi! Galatasaray-Beşiktaş...

    İki takım arasında oynanan ilk maç 22 Ağustos 1924 tarihinde oynandı. İlk randevuyu Beşiktaş 2-0 kazandı. 94 yıllık rekabette ise Galatasaray'ın üstünlüğü var. Cimbom rakibini 120 kez yenmeyi başardı.

    1. 29.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte rakamlarla derbi! Galatasaray-Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN