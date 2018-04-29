İşte rakamlarla derbi! Galatasaray-Beşiktaş...

İki takım arasında oynanan ilk maç 22 Ağustos 1924 tarihinde oynandı. İlk randevuyu Beşiktaş 2-0 kazandı. 94 yıllık rekabette ise Galatasaray'ın üstünlüğü var. Cimbom rakibini 120 kez yenmeyi başardı.