İşte rakamlarla derbi! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    İşte rakamlarla derbi!

    İşte rakamlarla derbi!

    İki takım arasında oynanan ilk maç 22 Ağustos 1924 tarihinde oynandı. İlk randevuyu Beşiktaş 2-0 kazandı. 94 yıllık rekabette ise Galatasaray'ın üstünlüğü var. Cimbom rakibini 120 kez yenmeyi başardı.

    1. 29.4.2018
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