Hem Beşiktaş hem Galatasaray'da forma giyenler
Ezeli rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi. Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 334 maçın sığdığı 91 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. İşte son dönemde hem Beşiktaş, hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular;
- 29.4.2018 16:24
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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