Hem Beşiktaş hem Galatasaray'da forma giyenler

Ezeli rekabetin geçmişinde birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi. Galatasaray ile Beşiktaş futbol takımları arasında 334 maçın sığdığı 91 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. İşte son dönemde hem Beşiktaş, hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular;