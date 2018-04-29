Gomis, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı
Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, Beşiktaş maçında penaltı kaçırdı. Gomis, ligde daha önce Konyaspor maçında da penaltı atışından yararlanamamıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, 64. dakikada Tosic'in Gomis'e yaptığı müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. 66. dakikada topun başına geçen Bafetimbi Gomis, penaltıdan yararlanamadı. Fransız futbolcu, ligde daha önce de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan, 2-1 kazanılan Konyaspor maçında penaltı kaçırmıştı.
- 29.4.2018 21:37
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Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
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