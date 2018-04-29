Gomis, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    , bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı

    ’ın Fransız forveti Bafetimbi , maçında penaltı kaçırdı. , ligde daha önce Konyaspor maçında da penaltı atışından yararlanamamıştı.

    'ın Fransız forveti Bafetimbi , maçında penaltı kaçırdı. , ligde daha önce Konyaspor maçında da penaltı atışından yararlanamamıştı.

    'in 31. haftasında evinde ile karşılaşan , 64. dakikada Tosic'in Gomis'e yaptığı müdahalesi sonrasında penaltı kazandı. 66. dakikada topun başına geçen Bafetimbi Gomis, penaltıdan yararlanamadı. Fransız futbolcu, ligde daha önce de Stadyumu'nda oynanan, 2-1 kazanılan Konyaspor maçında penaltı kaçırmıştı.
    1. 29.4.2018 21:37
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