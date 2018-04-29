Galatasaraylı Martin Linnes'in ayağı sosyal medyayı salladı!
Beşiktaş maçında ayağına darbe alan Martin Linnes'in maç sonu paylaşılan görüntüsü dikkat çekti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Linnes için 'ayağı oyulmuş' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yıldızı Lens'in yaptığı müdahale sonrası ayağında derin bir yara oluşan Linnes'in o görüntüsü sosyal medyada da gecenin en çok paylaşılan fotoğraflarından biri oldu ve pozisyonda sarı kart bile gösterilmemesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Ayrıca Linnes'e geçmiş olsun mesajları yağdı.
- 29.4.2018 23:05
- Güncelleme: 29.4.2018 23:19
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Galatasaraylı Martin Linnes'in ayağı sosyal medyayı salladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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