Gomis Beşiktaş maçında penaltıdan yararlanamadı
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 66. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı. Gomis Galatasaray adına büyük bir fırsatı tepmiş oldu.
Ligde 27 golü olan Gomis ayrıca Alex'in Süper Lig'deki gol rekoruna ortak olma şansını da kaçırdı.
- 29.4.2018 20:35
- Güncelleme: 29.4.2018 21:12
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis Beşiktaş maçında penaltı kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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