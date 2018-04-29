Galatasaraylı Bafetimbi Gomis Beşiktaş maçında penaltı kaçırdı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis 66. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı. Gomis Galatasaray adına büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

Ligde 27 golü olan Gomis ayrıca Alex'in Süper Lig'deki gol rekoruna ortak olma şansını da kaçırdı.