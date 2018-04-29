Galatasaraylı Bafetimbi Gomis Beşiktaş maçında penaltı kaçırdı – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Galatasaraylı Bafetimbi maçında penaltı kaçırdı

    Galatasaraylı Bafetimbi Gomis Beşiktaş maçında penaltı kaçırdı

    maçında penaltıdan yararlanamadı

    'da Bafetimbi 66. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı. Gomis Galatasaray adına büyük bir fırsatı tepmiş oldu.

    Ligde 27 golü olan Gomis ayrıca Alex'in Süper Lig'deki gol rekoruna ortak olma şansını da kaçırdı.

    1. 29.4.2018 20:35
    2. Güncelleme: 29.4.2018 21:12
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