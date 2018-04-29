Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında öne geçiren Fernando'dan ilk yorum
Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında öne geçiren Fernando'dan ilk yorum
Beşiktaş maçında Galatasaray'ın ilk golünü atan Fernando, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.
Fernando, "Maça iyi başlamak önemliydi. Hem gol attığım için hem de dakika anlamında erken olduğu için mutluyum. Önümüzde 3 final daha var. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok zor 3 maç bizi bekliyor. İçeride dışarıda fark etmez. İyi gidiyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.
- 29.4.2018 21:23
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Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında öne geçiren Fernando'dan ilk yorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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