Galatasaray'ı Beşiktaş karşısında öne geçiren Fernando'dan ilk yorum – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    karşısında öne geçiren 'dan ilk yorum

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ı <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> karşısında öne geçiren <a href="/index/fernando?id=5c463533-5d01-445d-900d-0dc3bca147ec" class="" rel="tag">Fernando</a>'dan ilk yorum

    karşısında öne geçiren 'dan ilk yorum

    maçında 'ın ilk golünü atan , karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

    , "Maça iyi başlamak önemliydi. Hem gol attığım için hem de dakika anlamında erken olduğu için mutluyum. Önümüzde 3 final daha var. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok zor 3 maç bizi bekliyor. İçeride dışarıda fark etmez. İyi gidiyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

    1. 29.4.2018 21:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    karşısında öne geçiren 'dan ilk yorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN