Beşiktaş maçında Galatasaray'ın ilk golünü atan Fernando, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Fernando, "Maça iyi başlamak önemliydi. Hem gol attığım için hem de dakika anlamında erken olduğu için mutluyum. Önümüzde 3 final daha var. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok zor 3 maç bizi bekliyor. İçeride dışarıda fark etmez. İyi gidiyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.