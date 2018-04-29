Galatasaray'da zorunlu değişiklik! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'da zorunlu değişiklik!

    Galatasaray'da zorunlu değişiklik!

    'da sakatlık geçiren , 22. dakikada yerini 'e bıraktı.

    1. 29.4.2018 19:28
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