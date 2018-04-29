Galatasaray’da beklenen 11
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisine herkesin beklediği 11 ile başladı.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Belhanda ve Gomis 11'i ile başladı.
- 29.4.2018 19:16
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Galatasaray’da beklenen 11 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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