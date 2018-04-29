Galatasaray’da beklenen 11 – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    ’da beklenen 11

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’da beklenen 11

    Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisine herkesin beklediği 11 ile başladı.

    'in 31. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan 'da ilk 11'de sürpriz yaşanmadı. , Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen defans oyuncusu 'in yerine Brezilyalı stoper Maicon'a görev verdi. Terim, diğer mevkilerde ise değişikliğe gitmedi.

    Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Belhanda ve Gomis 11'i ile başladı.
    1. 29.4.2018 19:16
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