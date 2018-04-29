Galatasaray'a Akhisar maçı öncesi Belhanda'dan kötü haber! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'a Akhisar maçı öncesi 'dan kötü haber!

    Galatasaray'a Akhisar maçı öncesi Belhanda'dan kötü haber!

    'ın yıldız futbolcusu , derbisinin 4. dakikasında 'e yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü. Bu kartla Belhanda, önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

    'ın yıldız futbolcusu , derbisinin 4. dakikasında 'e yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü. Bu kartla Belhanda, önümüzdeki hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü. Beşiktaş aynı pozisyonda Belhanda'ya kırmızı kart bekledi. işte o pozisyon...


    Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...

    1. 29.4.2018 19:11
    2. Güncelleme: 29.4.2018 19:50
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