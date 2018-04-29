Galatasaray'a Akhisar maçı öncesi Belhanda'dan kötü haber!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda, Beşiktaş derbisinin 4. dakikasında Medel'e yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü. Bu kartla Belhanda, önümüzdeki hafta oynanacak Akhisar Belediyespor maçında cezalı duruma düştü.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...
- 29.4.2018 19:11
- Güncelleme: 29.4.2018 19:50
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Galatasaray'a Akhisar maçı öncesi Belhanda'dan kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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