Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 2-0'lık Beşiktaş galibiyeti ardından konuştu.

Terim yaptığı açıklamada, "Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Ruhumuzu verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Dualarımız kabul oldu mu? Oldu. Daha çok atabilir miydik? Atabilirdik."Galatasaray gibi sahada dik durduğumuz, inanarak oynadığımız ve kazandığımız için çok mutluyum. Açıkçası elbette 50 bin inanmış bir yüreğe de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Cimbom'un başı taraftarlarıyla dik durur. Taraftarı da dik yürür. O yüzden bundan sonraki maçlarımızda da Allah yardımcımız olsun.



Bugün oynama süreleri eşit belki ama oyuna baktığımızda Beşiktaş'ın en etkili olan tarafı rakip sahada, fazla kalmasıydı. Bugün onu önledik. Hak eden bir Galatasaray vardı sahada. Kaldı 270 dakika! Farklı da olabilirdi. Daha çok atabilirdik.



"Beşiktaş Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip, en iyi takımlarından birisi. Şenol hocanın da bu takımda büyük emeği var. Önemli bir rakibi geride bıraktık."



Bu kadar sıkıntı içinde her oyuncuya anormal derecede ihtiyacımız var. Yani bizim öyle çok fazla alternatifimiz yok. Birkaç oyuncu haricinde sahaya süreceğimiz çok alternatifimiz yok. Maicon da bugün sahanın en iyilerinden birisiydi. O gün, ona davrandığımız şekil doğruydu. Seyircimizin de onu bağrına basmasını rica etmiştik. Maicon da bunun cevabını verdi. Serdar'ı aratmadılar. " şeklinde konuştu.