Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde Bülent Korkmaz'a uyarı! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    -Beşiktaş maçı öncesinde 'a uyarı!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>-Beşiktaş maçı öncesinde <a href="/index/bulent-korkmaz?id=e53fb831-73e1-4d49-bc16-c0875db942fd" class="" rel="tag">Bülent Korkmaz</a>'a uyarı!

    'ın efsane oyuncularından olan , derbi öncesi kendisine yapılan uyarı sonrasında sinirlendi!

    "ÇİMLERE BASMA"
    -Beşiktaş maçı öncesinde sahaya giren 'ı görevliler uyardı. Çimlere basmaması ve sahadan çıkması istenen ise bu uyarı üzerine sinirlendi ve "Ben çimlere basarım kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Uyarılar devam edince Korkmaz sahadan çıktı.

    1. 29.4.2018 16:32
    2. Güncelleme: 29.4.2018 16:32
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