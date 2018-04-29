Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde Bülent Korkmaz'a uyarı!
Galatasaray'ın efsane oyuncularından olan Bülent Korkmaz, derbi öncesi kendisine yapılan uyarı sonrasında sinirlendi!
"ÇİMLERE BASMA"
Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde sahaya giren Bülent Korkmaz'ı görevliler uyardı. Çimlere basmaması ve sahadan çıkması istenen Bülent Korkmaz ise bu uyarı üzerine sinirlendi ve "Ben çimlere basarım kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Uyarılar devam edince Korkmaz sahadan çıktı.
- 29.4.2018 16:32
- Güncelleme: 29.4.2018 16:32
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde Bülent Korkmaz'a uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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