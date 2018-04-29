"ÇİMLERE BASMA"

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde sahaya giren Bülent Korkmaz'ı görevliler uyardı. Çimlere basmaması ve sahadan çıkması istenen Bülent Korkmaz ise bu uyarı üzerine sinirlendi ve "Ben çimlere basarım kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Uyarılar devam edince Korkmaz sahadan çıktı.