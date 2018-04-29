Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileği
Fatih Terim, Beşiktaş soyunma odasına giderek Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Maç öncesinde ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş soyunma odasına gitti. Terim, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
- 29.4.2018 18:05
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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