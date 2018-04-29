Fatih Terim'den Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileği – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'den 'e geçmiş olsun dileği

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'e geçmiş olsun dileği

    , soyunma odasına giderek 'e geçmiş olsun dileklerini iletti

    'in 31. haftasında evinde 'ı konuk ediyor.

    Maç öncesinde ev sahibi takımın teknik direktörü , soyunma odasına gitti. Terim, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle 'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

    1. 29.4.2018 18:05
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