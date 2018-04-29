Fatih Terim: Yerimizden memnunuz kaybetmek istemiyoruz – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    : Yerimizden memnunuz kaybetmek istemiyoruz

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: Yerimizden memnunuz kaybetmek istemiyoruz

    Galatasaray Teknik Direktörü , 'in 31. haftasındaki derbisi öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. 'in kazanmasının maçın önemini arttırdığını belirten Terim, "Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz" dedi

    İşte 'in derbisi öncesi açıklamaları:

    Herhangi bir sonuçta, 2 takımdan biri son 3 haftaya daha zayıf girecek. Zaten 5-6 maç kala olayların kaybetmeme üzerine kurulduğu bir ortamdan geçiyoruz. Ümit ederim güzel bir derbi olur. Mücadelesiyle, oyunuyla.

    Birkaç şeyi aynı anda yaşayacağız. Rakiplerin kazanması maçın önemini bir kat daha artırdı. Kaybeden takımın son üç maça zayıf ihtimalle gireceği bir ortam var. Kazanan diğer takımlar için buradan çıkan her sonuç tamamen onların lehine olacak.

    5-6 maç kala olayların kaybetmeme üzerine kurulduğu bir ortamdan geçiyoruz. İnşallah bugün sahamızdaki iyi performansımızla kazanacağız. Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz.

    Ümit ederim mücadelesiyle, oyunuyla güzel bir derbi olur. Seyirci, takım, oyuncu birlikteliğiyle güzel bir gece yaşarız. Burada herkese hoş bir gece yaşatırız umarım.

    1. 29.4.2018 18:27
    2. Güncelleme: 29.4.2018 18:42
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