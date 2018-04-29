Fatih Terim: Yerimizden memnunuz kaybetmek istemiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Başakşehir'in kazanmasının maçın önemini arttırdığını belirten Terim, "Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz" dedi
İşte Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi öncesi açıklamaları:
Herhangi bir sonuçta, 2 takımdan biri son 3 haftaya daha zayıf girecek. Zaten 5-6 maç kala olayların kaybetmeme üzerine kurulduğu bir ortamdan geçiyoruz. Ümit ederim güzel bir derbi olur. Mücadelesiyle, oyunuyla.
Birkaç şeyi aynı anda yaşayacağız. Rakiplerin kazanması maçın önemini bir kat daha artırdı. Kaybeden takımın son üç maça zayıf ihtimalle gireceği bir ortam var. Kazanan diğer takımlar için buradan çıkan her sonuç tamamen onların lehine olacak.
5-6 maç kala olayların kaybetmeme üzerine kurulduğu bir ortamdan geçiyoruz. İnşallah bugün sahamızdaki iyi performansımızla kazanacağız. Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz.
Ümit ederim mücadelesiyle, oyunuyla güzel bir derbi olur. Seyirci, takım, oyuncu birlikteliğiyle güzel bir gece yaşarız. Burada herkese hoş bir gece yaşatırız umarım.
- 29.4.2018 18:27
- Güncelleme: 29.4.2018 18:42
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Fatih Terim: Yerimizden memnunuz kaybetmek istemiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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