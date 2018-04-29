Fatih Terim Beşiktaş karşısında galibiyet istiyor!
Oyuncularından puan kaybını akıllarından bile geçirmemelerini talep eden tecrübeli çalıştırıcı, “Şampiyon olmak istiyorsak Beşiktaş’ı mutlaka yenmeliyiz” diye konuştu
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Oyuncularıyla toplantı yapan Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli ile ise özel olarak görüştü. İki oyuncusuna da beklentisinin yüksek olduğunu belirterek "Sorumluluk ve risk almaktan korkmayın" dedi. Terim, Belhanda'ya, "10 numaranın hakkını vermelisin. Sahada özgürsün, hırsını sahaya yansıt. Kaliteni göster hata yapsan da hemen unut" derken Feghouli'ye ise şunları söyledi: "Liderlik özelliğini bu maçta göstermeni bekliyorum. Sert oyna, hırslı ol ama kendini kaybetme... Bafetimbi Gomis'i sık sık topla buluştur."
Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 7 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 4 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez kazanırken, bu 2 galibiyeti son iki sezonda oynanan maçlarda elde etti.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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