Abdürrahim Albayrak: “Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı”
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, şampiyon olmak için 270 dakikaları kaldığını ifade ederek, kalan maçları en iyi şekilde geçirip şampiyon olmak istediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir mücadele geçirdiklerini ifade eden Albayrak, "Beşiktaş'ın yedeklerini biliyoruz. İnanılmaz bir hafta geçirdik ve hocamızın söylediği her şeyi futbolcularımız uyguladı. Hepsini alınlarından öpüyorum. Teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Gecemizi gündüzümüzü Florya'ya verdik. Bir ekip ruhu sergiledik. Hocanın inanılmaz motivasyonu bu maçın kazanılmasındaki en büyük faktörlerinden. Zaten Türk Telekom Stadı'nda muhteşem taraftarımızın, 52 bin kişinin önünde onların da desteğiyle yenemeyeceğimiz takım yoktur.
"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN 270 DAKİKAMIZ KALDI"
Siyah-beyazlı ekibi 2-0 mağlup ettikleri için mutlu olduğunu söyleyen Abdürrahim Albayrak, "Bugün ligde iki sene üst üste şampiyon olmuş çok güçlü bir rakibi, Beşiktaş'ı yendik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş'a bundan sonra başarılar. İyi bir takım iyi mücadele ettiler. Biz daha çok pozisyona girdik. Penaltı da kaçırmamıza rağmen 2-0 aldık. Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı. Her şey bizim elimizde. İnanıyorum ki kalan 270 dakikayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şimdi en önemli maçımız Akhisarspor maçı. Yarından itibaren Akhisarspor maçı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah oradan da galip gelip yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
- 29.4.2018 22:01
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Abdürrahim Albayrak: “Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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