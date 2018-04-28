Younes Belhanda harika – Fotomaç – 28 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Younes harika

    Younes Belhanda harika

    Eleştirilerin odağında yer alan Younes 'da hocasından tam destek...

    Yıldız oyuncuya gösterilen tepkileri anlamadığını belirten Fas Milli Takımı'nın hocası Herve Renard, ", benim her zaman güvendiğim bir futbolcu. 'de vasat bir sezon geçirdiği söyleniyor ama 'daki her maçını izliyorum. Bence Galatasaray'da harika bir sezon geçiriyor" diye konuştu.

    Gel-git yaşıyor
    Bu sezon ligde 27 maçta 2 gol ve 8 asist üreten Belhanda son haftalarda skora katkı yapamadı. Terim'in tüm çabalarına karşın Faslı oyuncu, son 7 lig maçında takımına gol veya asist katkısı yapamadı. Terim, derbi öncesi Belhanda'yı oynatıp oynatmama konusunda gel-git yaşanıyor.

    1. 28.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Younes Belhanda harika haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN