Uyumsuzluk yaşarlar mı? – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Uyumsuzluk yaşarlar mı?

    Uyumsuzluk yaşarlar mı?
    Derbi maçta Serdar cezalı ve savunmada Maicon- Denayer ikilisi görev yapacak. Bu ikilinin birlikte oynadığı maçlarda alınan sonuçlar endişe yaratıyor. Maicon ve Denayer bu sezon 5 maçta 90 dakika, maçında ise 87 dakika sahada stoper tandeminde forma giydi. G.Saray bu maçlarda sadece ve Osmanlı'yı yenerken, maçını 2-1, maçını 5-1, maçını 2-1 ve Sivas maçını ise 2-1 kaybetti.
    1. 28.4.2018
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