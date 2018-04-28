Ryan Donk tercihinin nedeni Josef-Topal – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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HEPSİ
    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    tercihinin nedeni Josef-Topal

    <a href="/index/ryan-donk?id=5fc6c47d-a26a-4043-ac68-dc755550f4a5" class="" rel="tag">Ryan Donk</a> tercihinin nedeni Josef-Topal
    , Selçuk'in istenilen seviyede olmaması nedeniyle derbiye de ile çıkma kararı aldı. " ile Donk'un yaratıcılık yönünde eksikleri olduğu" iddiasına, 'de Josef ve örneğini ile karşılık verdi. 'la yaratıcı orta saha kurgulamak yerine Donk ile direnci artırmayı tercih etme kararı verdi.
    1. 28.4.2018
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