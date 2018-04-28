Provokasyona dikkat! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Provokasyona dikkat!

    Provokasyona dikkat!

    'ın etkili taraftar grubu ultrAslan, dün bir açıklama yayınlayıp derbisinde takıma tam destek olunmasını istedi.

    'ın etkili taraftar grubu ultrAslan, dün bir açıklama yayınlayıp derbisinde takıma tam destek olunmasını istedi. Açıklamada "Aramıza girerek tribünlerde gerginlik çıkaracak ve Galatasarayımıza zarar verecek provokatörlere karşı uyanık olunmalı. 90 dakika boyunca takımla birlikte savaşmalıyız" denildi.
    1. 28.4.2018
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