Lyon ve Newcastle Galatasaray Beşiktaş maçında Rodrigues'i izleyecek – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    ve Newcastle maçında Rodrigues'i izleyecek

    <a href="/index/lyon?id=7c6dd167-796b-41b9-9416-97d3a6c1ffea" class="" rel="tag">Lyon</a> ve Newcastle <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçında Rodrigues'i izleyecek

    Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı maçta gözler Rodrigues üstünde olacak

    1. 28.4.2018 11:48
    2. Güncelleme: 28.4.2018 12:05
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