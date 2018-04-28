İlk gol hayati önem taşıyor – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    İlk gol hayati önem taşıyor

    İlk gol hayati önem taşıyor
    Şampiyonluk düğümünün çözüleceği 'daki yarınki kritik maçın kırılma noktasını atılacak ilk gol oluşturuyor. ile arasında ligde oynanan son 24 maçın 23'ünde ilk golü atan takımlar kaybetmedi.
    1. 28.4.2018
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