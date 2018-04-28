İki kere avantajlı – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    İki kere avantajlı

    İki kere avantajlı

    G.Saray evinde iyi, deplasmanda kayıp

    'in 31. haftasında oynanacak derbi öncesinde iç sahadaki başarılı performansıyla, ise deplasmandaki kötü grafiğiyle dikkati çekiyor. Bu sezon evindeki 15 maçın 14'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 'yi konuk ettiği ve golsüz sona eren derbi maçta puan kaybetti. Taraftar avantajının yanı sıra 'ın deplasmanda aldığı kötü sonuçlar da Cimbom'u öne çıkarıyor. Ligde 15 deplasman maçında 6 galibiyet alabilen Beşiktaş, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 22 puan yitirdi.
    1. 28.4.2018
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