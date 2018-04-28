Galatasaray'dan Şenol Güneş'e pankartlı karşılama – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'dan 'e pankartlı karşılama

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'e pankartlı karşılama

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da taraftarlar teknik Direktör Şenol Güneş için özel bir pankart hazırladı.

    1. 28.4.2018 04:08
    2. Güncelleme: 28.4.2018 04:20
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