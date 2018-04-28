Galatasaray'da Tolga Ciğerci devri bitti! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Galatasaray'da devri bitti!

    Galatasaray'da Tolga Ciğerci devri bitti!

    G.Saray'da devri sona erdi…

    G.Saray'da devri sona erdi… Önceki gün yapılan idmana "Ağrılarım var, randımanlı olamam" diyerek katılmayan Tolga'nın bu hareketinin Florya'da büyük tepki çektiği kaydedildi. Teknik direktör Terim'in de gurbetçi oyuncunun üzerini çizdiği ve "Gelebilecek her türlü teklifte satılabilir" dediği iddia edildi.

    1. 28.4.2018
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