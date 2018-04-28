Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin primi belli oldu! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin primi belli oldu!

    Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin primi belli oldu!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon başında puan başı prim sistemine geçen Aslan'da, Beşiktaş maçı için ekstra bir uygulamaya gidilmesi kararı alındı.

    1. 28.4.2018 04:28
    2. Güncelleme: 28.4.2018 04:36
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